Вестник Кавказа

На Ставрополье привели в порядок более 1000 подстанций

На Ставрополье привели в порядок более 1000 подстанций
© Фото: пресс-служба ПАО “Россети Северный Кавказ“
Энергетики компании "Россети Северный Кавказ" активно готовятся к зимнему сезону – только с начала 2024 года они провели комплексный ремонт более тысячи трансформаторных подстанций.

Ставропольские энергетики активно готовятся к зиме – только с начала года они отремонтировали 1075 из более 10 тыс трансформаторных подстанций, находящихся в их  хозяйстве, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Полностью отремонтированы 300 силовых трансформаторов, проверены и обслужены системы защиты, автоматики, коммутационная аппаратура и прочие вспомогательные устройства, передает "АиФ-Ставрополье".

"Для первоочередного ремонта энергообъекты отбираются после ежегодной комплексной оценки. До конца текущего года будут проведены технические мероприятия еще на 119 трансформаторных подстанциях"

- директор "Ставропольэнерго" Игорь Демчак

В компании уверены, что сложный зимний период энергетики, обеспечивающие электричеством бытовых и промышленных потребителей и все социально значимые учреждения, пройдут без существенных аварий.

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