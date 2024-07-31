Ставрополь попал на вершину рейтинга по доступности новостроек

Ставрополь – город, где один кв м в новостройке стоит всего 99 тыс рублей. Меньшими показателями обладает только Брянск. Для сравнения, в Москве, которая находится на первом месте, он стоит 389 тыс рублей.

Ставропольская столица заняла второе место по доступности кв м в новостройке среди городов России. В середине лета этого года средняя стоимость достигла 99 тыс рублей за один кв м. Информация об этом появилась на портале "Авито Недвижимость".

По их информации, цена новостройки в РФ поднялась на сорок процентов за последний год, однако россияне не потеряли интерес к такому виду жилья, в том числе и ставропольцы. Средний метраж квартиры в новом доме – 54 кв м.

Цены на новостройки в России

Дороже всего новостройка обойдется жителям Москвы. В российской столице цена за один кв м прыгнула до 389 тыс рублей. Следом идет Петербург (234 тыс рублей) и Краснодар (148 тыс рублей).

Доступнее всего новостройку могут приобрести жители Брянска. Там один квадратный метр стоит 94 тыс рублей. После идет Ставрополь (99 тыс рублей) и Ярославль (101 тыс рублей).

Напомним, что вместе с Дагестаном Ставропольский край заняли первое место по регистрации нового бизнеса. Количество новых предпринимателей там увеличилось на 173% и 70% соответственно.