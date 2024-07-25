Дагестан и Ставрополье попали в список лидеров по стоимости земли

Дагестан и Ставрополье активно догоняют Москву и Петербург по стоимости земельных участков. Среди регионов Северного Кавказа они – абсолютные лидеры.

Дагестан и Ставрополье попали на вершину рейтинга регионов России с самой высокой ценой за земельный участок за лето нынешнего года, рассказали в Циан.Аналитике.

По данным экспертов, в Дагестане цена за одну сотку составляет чуть более 800 тыс рублей. Это третье место согласно рейтингу. Ставропольский край занимает четвертое. Средняя стоимость сотки в регионе – около 460 тыс рублей.

Цена в иных республиках Северного Кавказа колеблется между 300 и 400 тыс рублей. Северная Осетия оказалась среди регионов с самой дешевой стоимостью одной сотки в СКФО.

Стоимость земельных участков в России

В России по стоимости земельных участков Дагестан и Ставрополье обгоняют только Москва и Санкт-Петербург – цена сотки достигает примерно 1,1 млн рублей в обоих городах. Среди самых дешевых регионов оказались Новгородская, Курганская, Липецкая, Псковская и другие области, а также Еврейская автономная область. Там сотка стоит в среднем менее 50 тыс рублей.

Аналитики отмечают, что стоимость сотки зависит от площади участка – чем она больше, тем ниже цена.

Земельные участки в России подорожали на 25%, в СКФО приблизительно на 30%. Единственным регионом, где специалисты отметили снижение стоимости, стала Ингушетия.

Ранее отмечалось, что Дагестан и Ставрополье стали лидерами по регистрации малого и среднего бизнеса. Количество новых предпринимателей там увеличилось на 173% и 70%. Следом за ними идет Краснодарский край.