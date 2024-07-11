Власти Сочи решили заменить курортный сбор туристическим налогом

В Сочи тоже с нового года введут туристический налог вместо курортного сбора – теперь эти деньги в бюджет будут платить не туристы, а сами отельеры, а значит – небольшие отели выйдут из серой зоны.

Власти Сочи все же заменят курортный сбор на туристический налог уже с 2025 года – об этом в ходе рабочей встречи с заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым договорился мэр Сочи Андрей Прошунин, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Одна из важных тем – замена курортного сбора на так называемый туристический налог с 1 января 2025 года. Соответствующие изменения уже внесены в Налоговый кодекс. Сейчас прорабатываем вопрос на местном уровне во взаимодействии с администрацией Краснодарского края"

- Андрей Прошунин

В отличие от курортного сбора, налог будут платить сами отельеры. Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года: уже с 2030 года расти она не будет.

Напомним, налоговая поправка о введении туристического налога в следующем году одобрена Советом Федерации. По заверениям реформаторов, она усовершенствует налоговую систему страны. Туристический налог в 2025 году введут власти Ставрополья, уже решают вопрос размера налога власти донского Таганрога и отельеры, решили ввести его с нового года и власти Астраханской области.