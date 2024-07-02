Турналог одобрен Советом Федерации

Совет Федерации одобрил введение турналога согласно изменениям в налоговую систему России. РСТ опасается, что он приведет к снижению возможности туристов путешествовать.

Налоговая поправка о введении туристического налога в следующем году одобрена Советом Федерации. По заверениям реформаторов, она усовершенствует налоговую систему страны.

Турналог носит местный характер, поэтому он будет вводиться на усмотрение каждой муниципальной единицы. Это решение продиктовано результатами эксперимента по введению курортного сбора и мнением региональных властей и владельцев гостиничного бизнеса.

С 2025 года предел налоговой ставки составит 1% от стоимости пребывания в отеле или гостинице. Далее она будет повышаться на тот же процент до наступления 2029 года. Размер ставки может быть изменен. Он будет зависеть от сезона и конкретного средства размещения, однако ставка не сможет превышать максимальный процент, указанный в Налоговом кодексе.

Турналог не коснется ряда граждан – героев России и СССР, ветеранов ВОВ и участников специальной военной операции.

Российский союз туриндустрии уже выразил беспокойство, что поправка может негативно повлиять на доступность гостиничных услуг, особенно тех, что действуют по системе "все включено".