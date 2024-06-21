Налоговые поправки: турналог сменит курортный сбор в регионах

После публичного обсуждения проекта поправок в налоговую систему России Минфин предоставит Госдуме окончательный вариант. Часть его касается введения туристического налога взамен курортного сбора. Министр финансов Антон Силуанов рассказал подробности.

Курортный сбор будет преобразован в туристический налог в рамках внесения поправок в налоговую систему. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта»

- министр финансов Антон Силуанов

Правительство РФ предоставит Госдуме проект налоговых поправок. Его планируют рассмотреть на пленарном заседании в этот четверг и после одобрения вынести на первое чтение в пятницу. В проекте поправок занимает место и вопрос о замене курортного сбора на турналог.

Что из себя представляет туристический налог?

Туристический налог будет иметь ставку 1% от стоимости проживания в 2025 году и предполагает последующую индексацию на тот же процент до 2029 года, а после – не более пяти процентов.

Федеральная власть не будет обязывать введение турналога в регионах. Местная администрация будет иметь возможность самостоятельно определять необходимость его сбора и размер ставки.

Он будет уходить в бюджет субъектов по месту расположения гостиниц и отелей.

Часть граждан будет освобождена от его уплаты. На данный момент известно, что к ним будут относиться участники специальной военной операции. В дальнейшем возможно расширение списка категорий.