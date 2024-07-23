Туристический налог заменит курортный сбор на Ставрополье

Власти Ставрополья в 2025 году введут туристический налог. В Ставрополье заявили, что он будет вместо курортного сбора. Налог введут и в других регионах России.

Глава министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов рассказал о введении туристического налога с января 2025 года.

Он заявил, что туристический налог заменит курортный сбор, путешественник будет платить 1% от стоимости временного размещения – порядка 100 рублей в сутки.

Министр отметил, что курортный сбор принес Ставрополью более 2 млрд рублей. По его словам, все средства были вложены в развитие инфраструктуры городов края.

Ранее СМИ говорили о введении туристического налога и в других российских регионах.