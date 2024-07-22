Вестник Кавказа

Почти 10 сел остались без воды из-за аварий на Ставрополье

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник более 1,8 тыс абонентов на Ставрополье остались без подачи воды из-за аварий. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Аварии на водопроводах оставили без воды 9 сел Ставропольского края. Об этом 29 июля информирует в своем Telegram-канале "Ставрополькрайводоканал".

В настоящее время без водоснабжения находятся свыше 1,8 тыс абонентов Минераловодского и Грачевского округов.

"На подающем водоводе Прикумского участка произошла аварийная ситуация, которая с 10:00 устраняется бригадой ПТП Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный". (...) В связи с этим ограничена подача воды для 1812 абонентов, среди которых больница села Прикумское"

– пресс-служба предприятия

Начались ремонтные работы. Оставшимся без водоснабжения гражданам подвозят воду автоцистернами.

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