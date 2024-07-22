Вестник Кавказа

Ставрополью пообещали грозовую неделю

Ставрополью пообещали грозовую неделю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жаркая и дождливая погода установится на Ставрополье в начале недели. Столбики термометров будут подниматься до +36 градусов.

Гроза, жара и ливни начнут неделю в Ставропольском крае, прогнозируют местные синоптики. Также по их словам, воздух будет прогреваться до +36 градусов, ветер не превысит 11 м/с.

«Погода испортится во вторник, 30 июля. Днем в западной части региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Западный ветер будет скоростью 5-10 м/с с порывами до 11-14 м/с»

– Ставропольский Гидрометцентр

Напомним, что во время грозы необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями, а также держаться подальше от водоемов и открытых пространств.

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