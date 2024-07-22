Вестник Кавказа

Казахстану пообещали ливни и грозы

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в ближайшие выходные на север Казахстана обрушатся мощные дожди – по прогнозам метеорологов "Казгидромета", непогода начнется завтра с Костанайской области, и к понедельнику ливни доберутся до ВКО.

Южный циклон, который наступает на Казахстан, уже завтра принесет кратковременные осадки, которые пройдут по всему северу страны и постепенно перерастут в ливни и грозы, говорится в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет".

"На северо-западе, севере, в центре страны синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха ночью до 8-13 тепла, днем до 15-25 со знаком плюс, на востоке днем до 23-32 тепла"

- пресс-служба РГП "Казгидромет"

Завтра дожди доберутся до Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, В воскресенье, 28 июля, ливни пройдут уже в Абайской области. А 29 июля потоки воды с неба обрушатся на Восточно-Казахстанскую область, передает "АиФ-Казахстан".

Также в период непогоды возможны грозы, град, шквал и усиление ветра до штормовых значений, добавили в "Казгидромете".

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