Туристический налог в Астрахани заработает с нового года

Власти Астраханской области решили ввести в регионе туристический налог – с нового 2025 года всем, желающим провести свой отпуск на волжских просторах в устье реки или на побережье Каспия, придется заплатить минимум 100 рублей в сутки.

Сегодня на заседании Президиума Совета по взаимодействию Думы с представителями органов муниципальных образований Астраханской области было объявлено о введении туристического налога.

Налог заработает с нового 2025 года – его сумму смогут устанавливать сами муниципальные образования, однако он будет не меньше 100 рублей в сутки, сообщил спикер регионального парламента Игорь Мартынов, сообщает Astrakhanpost.ru.

Еще одна новость - ставка сбора может меняться от сезона к сезону и будет зависеть от стоимости проживания в гостинице, но не может быть ниже предельных величин, которые установлены налоговой инспекцией.

Так, в будущем 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости гостиничного номера, а затем ежегодно будет увеличиваться на 1% до 2029 года.