Вестник Кавказа

Астраханские реки станут глубже и чище

Загрязненная вода
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Астраханской области взялись за активную очистку рек региона – только со дна Ахтубы уже подняли свыше миллиона кубометров ила и мусора, на очереди водоемы Наримановского и Трусовского районов области.

В скором времени астраханские реки станут не только глубже, но и намного чище – их чистят по всей Астраханской области с применением современной техники - экскаваторов и земснарядов, процесс идет в рамках проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", рассказали в правительстве области.

Сейчас идет интенсивная очистка рукава реки Ахтуба, давшей название Ахтубинскому району области. Уже почти половина запланированных работ завершена – на более чем 18 км русла со дна подняли 1,2 млн кубометров донных отложений и мусора, то же самое ждет еще 25,6 км Ахтубы, передает "АиФ-Астрахань".

Ведутся дноуглубительные работы и в озерах Наримановского района – со дна ильменей Кораблев, Чистая Шайна, Мартышка и Большой Ловецкий, входящих в дельту Волги, уже поднято на поверхность 873 тыс кубометров грунта, экологам предстоит углубить еще 5,4 км.

Также масштабная очистка ждет и водоемы и реки Трусовского района - в этом году здесь начнется расчистка ерика (протока) Малая Дарма и будет разработан проект по расчистке ерика Казачьего – подрядчик, который будет выполнять эти работы, уже определен, отметили в областном правительстве.

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