Таганрог задумался о туристическом налоге

В следующем году в Таганроге могут ввести туристический налог. Власти города и отельеры решают вопрос размера налога, он может быть разным в разное время года и в разных категориях отелей.

В 2025 года туристический налог могут внедрить в Таганроге.

Первая рабочая встреча по данному вопросу состоялась в городе накануне. Вскоре в городскую администрацию поступят предложения отельеров относительно размера туристического налога и его зависимости от сезона и уровня отеля. Также в Таганроге составят список льготных категорий граждан, с которых новый налог взиматься не будет.