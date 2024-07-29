Вестник Кавказа

Таганрог задумался о туристическом налоге

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году в Таганроге могут ввести туристический налог. Власти города и отельеры решают вопрос размера налога, он может быть разным в разное время года и в разных категориях отелей.

В 2025 года туристический налог могут внедрить в Таганроге.

Первая рабочая встреча по данному вопросу состоялась в городе накануне. Вскоре в городскую администрацию поступят предложения отельеров относительно размера туристического налога и его зависимости от сезона и уровня отеля. Также в Таганроге составят список льготных категорий граждан, с которых новый налог взиматься не будет.

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