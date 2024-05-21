Вестник Кавказа

Купальный сезон 2024 в Абхазии закончился

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии заявили об официальном закрытии купального сезона в море в 2024 году. Это означает, что с пляжей уберут всю инфраструктуру, в том числе и спасательную, перестанут работать спасатели.

Сезон купания в Черном море, а значит и бархатный сезон, официально завершился в Абхазии.

Все пляжи, начиная с сегодняшнего дня, будут считаться недействующими. Из моря уберут буйки, закроются спасательные пункты.

Однако официальный конец сезона в Абхазии не означает запрета на купание. Море остается достаточно теплым, хотя, конечно, все же прохладным. Причем температура воды часто даже выше температуры воздуха. Так, в Гагре сегодня плюс 21 градус, а температура воды достигает плюс 22. В Новом Афоне воздух прогрелся до тех же 21 градуса, морская вода же имеет температуру плюс 23.

Напомним, купальный сезон в Абхазии самый длинный на черноморском побережье бывшего Советского Союза. Он обычно продолжается до середины-конца октября, закаленные туристы купаются даже в ноябре.

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