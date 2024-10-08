Вестник Кавказа

Кабардино-Балкарию с начала года посетили 1,5 млн туристов

Кабардино-Балкарию с начала года посетили 1,5 млн туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабардино-Балкария продолжает оставаться популярным направлением туризма. С начала году республику посетили 1,5 млн человек.

С начала года по октябрь поток туристов в КБР вырос на 17%. Всего республику посетили 1,5 млн человек, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Казбек Коков. 

"За 9 месяцев этого года Кабардино-Балкарию посетили около 1,5 миллионов туристов, что на 17% больше, чем в 2023 году! Почти миллион человек, или две трети от общего турпотока, отдохнули в Приэльбрусье. Зимой это любители горнолыжного катания, а летом – покорители вершин и туристы, предпочитающие треккинг и походы" 

– Казбек Коков 

Республика может похвастаться не только горным туризмом, но и развитым санаторным лечением. Так, бальнеогрязевой курорт Нальчика посетили около 40 тыс человек. 

Особой популярностью в КБР пользуется Чегемское ущелье, которое является не только уникальным памятником природы, но и богатым источником археологических данных о прошлом региона. Здесь можно увидеть стоянку древних людей в пещере, а также посетить городище Лыгыт с остатками древнего водопровода.

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