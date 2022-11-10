Вестник Кавказа

Британия отказалась от диалога с Грузией

Британия отказалась от диалога с Грузией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Соединенного Королевства решили приостановить сотрудничество с Грузией в рамках Уордробского диалога. В качестве причины они выделили действия властей республики.

Уордробский диалог с Грузией на уровне министров заморожен британскими властями. Также отменены переговоры между штабами двух стран, рассказал посол Соединенного Королевства в Тбилиси Гаррет Уорд.

В качестве причины заморозки сотрудничества он отметил действия грузинских властей.

«По указанным причинам впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордробский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности»

- Гаррет Уорд

Ранее депутаты Европарламента одобрили резолюцию, где призывали власти Грузии отменить изданные законы об иноагентах и защите семейных ценностей, а также присоединиться к санкционной кампании против России. В ином случае, ЕС заморозит финансовую помощь, пересмотрит безвизовый режим и введет санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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