В дома жителей юга России сегодня придет тепло

По крайней мере в двух регионах юга России сегодня появится долгожданное тепло – о начале зимнего отопительного сезона заявили власти Краснодара и донского Таганрога.

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале заверил горожан, что все дома и соцобъекты кубанской столицы готовы к отопительного сезону.

"Мы сделали все, чтобы Краснодар провел зиму в тепле. Завершены работы в жилых домах и на социальных объектах. Устранены замечания, которые зафиксировал Ростехнадзор при первой проверке"

- Евгений Наумов

В первую очередь тепло подадут в социальные объекты - школы, детские сады и объекты здравоохранения. Следом батареи потеплеют в квартирах краснодарцев.

В Таганроге сегодня тоже начнется стартует отопительный сезон, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

"Увидела все ваши комментарии и сообщаю, что накануне подписала постановление о начале отопительного периода 2024-2025 года в Таганроге. Начнем его раньше, чем планировали"

- Светлана Камбулова

Ранее городские власти планировали начать отопление с 21 октября. Однако в связи с похолоданием решили пересмотреть эту дату – уже сегодня тепло начнет поступать на объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома по заявкам управляющих компаний.