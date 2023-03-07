В дома жителей юга России сегодня придет тепло

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале заверил горожан, что все дома и соцобъекты кубанской столицы готовы к отопительного сезону.
"Мы сделали все, чтобы Краснодар провел зиму в тепле. Завершены работы в жилых домах и на социальных объектах. Устранены замечания, которые зафиксировал Ростехнадзор при первой проверке"
- Евгений Наумов
В первую очередь тепло подадут в социальные объекты - школы, детские сады и объекты здравоохранения. Следом батареи потеплеют в квартирах краснодарцев.
В Таганроге сегодня тоже начнется стартует отопительный сезон, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
"Увидела все ваши комментарии и сообщаю, что накануне подписала постановление о начале отопительного периода 2024-2025 года в Таганроге. Начнем его раньше, чем планировали"
- Светлана Камбулова
Ранее городские власти планировали начать отопление с 21 октября. Однако в связи с похолоданием решили пересмотреть эту дату – уже сегодня тепло начнет поступать на объекты социальной инфраструктуры и в жилые дома по заявкам управляющих компаний.