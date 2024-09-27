Тепло приходит в дома в Москве

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Сначала тело придет в больницы и школы, а затем – в многоквартирные дома.

Коммунальщики начали включать отопление в многоэтажках и объектах социальной сферы в Москве. Первыми тепло получают соцучреждения, затем – предприятия торговли и промышленности и наконец, жиле дома.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности»

– заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Отметим, что перед тем как начать подачу тепла, проводится колоссальная работа по подготовке всех систем и тепловых сетей. Специалисты проверяют оборудование, устраняют возможные неполадки и осуществляют полную диагностику тепловых магистралей. В этом году было подготовлено более 74 тыс объектов, включая свыше 34 тыс жилых многоквартирных домов.

Одним из основных этапов подготовки является промывка и опрессовка систем отопления. Этот процесс позволяет выявить слабые места в трубопроводах и теплообменниках, что критически важно для предотвращения аварий во время работы в период холода. Подобные мероприятия проводятся заранее, что даёт возможность получить уверенность в готовности и надежности всех систем.