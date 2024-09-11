Вестник Кавказа

Когда в Москве стоит ждать отопления - ответ синоптика

Когда в Москве стоит ждать отопления - ответ синоптика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве сохраняется теплая погода, температура держится выше нормы. Отопительный сезон же стартует обычно после похолодания до плюс 8. В ближайшую неделю отопления в Москве не будет, объяснил Вильфанд.

В Москве пока нет речи о той погоде, в которую принято начинать отопительный сезон, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Отопление включают традиционно при среднесуточной температуре не выше 8 градусов на протяжении нескольких дней.

"Пока в Москве до 5 числа речи об отоплении не идет… В течение этой недели такой ситуации не предвидится"

– специалист

В столице 1 октября ожидается до 17-19 градусов, осадки маловероятны, передает РИА Новости.

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