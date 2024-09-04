Вестник Кавказа

Аномальная жара задержится в Краснодарском крае - Вильфанд

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жара около 35 градусов сохранится в ближайшее время на черноморских курортах. Сроки начала бархатного сезона с мягкой погодой отодвинуты аномалией.

Нетипичная для середины сентября жаркая погода сохранится во многих регионах Центральной России до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Климатическая норма превышена на 6-10 градусов, днем жара достигает 30-градусной отметки во всех городах в центре России, в Петербурге - до 27 градусов.

"На юге России, в Краснодарском крае тоже в течение недели на 6-8 градусов температура выше нормы, она составит 31-35 градусов. Бархатный сезон еще не наступает, потому что это жаркая погода"

– Вильфанд

Сегодня Сочи раскалится до плюс 37, в воскресенье воздух может остыть до 30 градусов. В бархатный сезон температура воздуха и воды должны быть примерно равны, такая погода может наступить на курортах Кубани не раньше воскресенья, когда синоптики прогнозируют плюс 26-30 и температуру морской воды около 25 градусов.

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