Аномальная жара задержится в Краснодарском крае - Вильфанд

Нетипичная для середины сентября жаркая погода сохранится во многих регионах Центральной России до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Климатическая норма превышена на 6-10 градусов, днем жара достигает 30-градусной отметки во всех городах в центре России, в Петербурге - до 27 градусов.
"На юге России, в Краснодарском крае тоже в течение недели на 6-8 градусов температура выше нормы, она составит 31-35 градусов. Бархатный сезон еще не наступает, потому что это жаркая погода"
– Вильфанд
Сегодня Сочи раскалится до плюс 37, в воскресенье воздух может остыть до 30 градусов. В бархатный сезон температура воздуха и воды должны быть примерно равны, такая погода может наступить на курортах Кубани не раньше воскресенья, когда синоптики прогнозируют плюс 26-30 и температуру морской воды около 25 градусов.