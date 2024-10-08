Учения на канатной дороге "Армхи" прошли в Ингушетии

Ингушские спасатели провели учения по спасению людей с "застрявшей" канатки. Мероприятие проводилось на курорте "Армхи". МЧС Ингушетии распространило фото и видео учений.

Спасатели потренировались снимать пассажиров со сломавшейся канатной дороги в Ингушетии, сообщение об учениях распространило республиканское МЧС.

Мероприятия проводились накануне. В них участвовали специалисты высокогорного поисково-спасательного отряда "Армхи".

Местом проведения учений стал курорт "Армхи". По легенде, его канатная дорога сломалась, возможно, на ней отключилось электричество, и понадобилось эвакуировать людей из кресел.

Спасателям нужно было попасть к кабинке канатки с человеком, надеть на него страховочный жилет и спустить его вниз, где попавших в ЧП будут ждать врачи.

Свои навыки отрабатывали 10 спасателей.