Вестник Кавказа

Учения на канатной дороге "Армхи" прошли в Ингушетии

Учения на канатной дороге "Армхи" прошли в Ингушетии
© Фото: МЧС Ингушетии
Ингушские спасатели провели учения по спасению людей с "застрявшей" канатки. Мероприятие проводилось на курорте "Армхи". МЧС Ингушетии распространило фото и видео учений.

Спасатели потренировались снимать пассажиров со сломавшейся канатной дороги в Ингушетии, сообщение об учениях распространило республиканское МЧС.

Мероприятия проводились накануне. В них участвовали специалисты высокогорного поисково-спасательного отряда "Армхи".

Местом проведения учений стал курорт "Армхи". По легенде, его канатная дорога сломалась, возможно, на ней отключилось электричество, и понадобилось эвакуировать людей из кресел.

Спасателям нужно было попасть к кабинке канатки с человеком, надеть на него страховочный жилет и спустить его вниз, где попавших в ЧП будут ждать врачи.

Свои навыки отрабатывали 10 спасателей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
675 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Диких животных зимой подкормят в Ингушетии

Диких животных зимой подкормят в Ингушетии

Газа и света не будет завтра в части Ингушетии

Газа и света не будет завтра в части Ингушетии

В Ингушетии погиб сотрудник МВД

В Ингушетии погиб сотрудник МВД

Строительство неизвестного объекта приостановили возле школы в Ингушетии

Строительство неизвестного объекта приостановили возле школы в Ингушетии

Кавказ жалуется на Telegram

Кавказ жалуется на Telegram

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Жители Дагестана увеличили суммы банковских вкладов

Ветеран ВОВ из Ингушетии отпраздновал вековой юбилей

Ветеран ВОВ из Ингушетии отпраздновал вековой юбилей

Ингушетию утром потрясло небольшое землетрясение

Ингушетию утром потрясло небольшое землетрясение

Ингушетия вернула в собственность захваченные земли

Ингушетия вернула в собственность захваченные земли

Возле фонтана-кинжала в Магасе появятся кафе

Возле фонтана-кинжала в Магасе появятся кафе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы