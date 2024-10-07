Спикеры парламентов Армении и Турции провели первую встречу

Председатели Нацсобрания Армении и парламента Турции Ален Симонян и Нуман Куртулмуш провели переговоры в Женеве. Встреча стала первой для глав законодательных органов обеих стран.

Первые переговоры спикеров парламента Армении Алена Симоняна и Турции Нумана Куртулмуша состоялись сегодня, фото со встречи опубликовал Симонян на своей странице в соцсети.

Встреча проходила на полях Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве (Швейцария). Симонян охарактеризовал ее как "содержательную".

Кроме того, председатель парламента Армении назвал темы, которые он обсуждал с турецким коллегой. По его словам, в ходе переговоров рассматривался широкий круг армяно-турецких вопросов. В повестке был и мирный процесс на Южном Кавказе, а также ситуация в регионе в целом.

Симонян добавил, что на встрече с Куртулмушем они достигли договоренности о дальнейшем продолжении контактов.

Напомним, ранее планировалось встреча Симоняна и спикера парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. Однако сегодня стало известно, что она не состоится.