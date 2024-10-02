Вестник Кавказа

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван

Sky Express начинает полеты по маршруту Афины - Ереван
© Фото: сайт авиакомпании Sky Express
На авиарынок Армении выходит еще одна авиакомпания – в первой декаде ноября греческая Sky Express начинает полеты по маршруту Афины – Ереван – Афины, летать ее авиалайнеры будут между двумя столицами трижды в неделю.

У жителей Армении появится возможность слетать на отдых в столицу Греции город Афины – полеты по маршруту Афины – Ереван – Афины с 6 ноября начинает выполнять греческая авиакомпания Sky Express, сообщает ЗАО "Армения. Международные аэропорты", под управлением которой находится Международный аэропорт "Звартноц" в Ереване.

Авиалайнеры греческой компании будут летать в Ереван с частотой три раза в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям, передает NEWS.am.

Рейс GQ780 из Афин будет прибывать в воздушную гавань Еревана в 0:35 по местному времени (23:35 мск), а отправляться в обратный полет самолет Airbus A320 NEO рейсом GQ780 будет в 01:35 (0:35 мск)

Самолет вылетает из афинского аэропорта Элефтериос Веницелос и прибывает в ереванский аэропорт Звартноц. Время в пути по расписанию, без задержек - 2 часа 35 минут, сообщает online-табло ереванского аэропорта.

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