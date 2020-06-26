Вестник Кавказа

Еще один авиаперевозчик из Греции будет летать в Грузию

Еще один авиаперевозчик из Греции будет летать в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Греческая авиакомпания с конца октября будет совершать рейсы в Грузию. Сейчас из Грузии в Грецию летают два авиаперевозчика.

Греческий авиаперевозчик Sky Express с конца октября будет летать по маршруту Афины-Тбилиси-Афины, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

Первый полет совершится 27 октября. Самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Разрешение на полеты было выдано 24 сентября.

Стоит добавить, что Sky Express станет второй греческой компанией, которая будет совершать рейсы в Грузию. В Тбилиси и Кутаиси также летают самолеты от Aegean Airlines.

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