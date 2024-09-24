Вестник Кавказа

«Азимут» начнет летать в 5 зарубежных стран из Сочи

«Азимут» начнет летать в 5 зарубежных стран из Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из аэропорта Сочи можно будет отправиться в направлении 5 иностранных государств. Туда будут летать самолеты авиакомпании «Азимут» с 2025 года.

В 2025 году из Сочи можно будет улететь в 5 иностранных государств – Армению, Израиль, Турцию, Казахстан и Узбекистан. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Такая информация появилась на интернет-портале авиаперевозчика.

Самолеты будут отправляться в Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Анталию, Алматы и Самарканд.

Самые дорогие билеты оказались в Узбекистан, а самые дешевые в Армению. Последнее направление оказалось наиболее востребованным среди пассажиров сочинского аэропорта.

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