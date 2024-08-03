Вестник Кавказа

Flydubai сохранит рейсы Сочи - Дубай для двустороннего туризма

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В зимнем расписании компании Flydubai останутся прямые рейсы между Сочи и Дубаем. Спрос на это направление высок и он двусторонний - жители Эмиратов заинтересовались российским югом.

Перевозчик Flydubai продолжит летать по маршруту Дубай-Сочи и зимой, рассказали в международном аэропорту Сочи.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю. Дубай входит в пятерку самых популярных международных направлений из Сочи. В этом году не только сочинцы активно летят в ОАЭ, но есть и спрос на поездки в Россию среди арабских туристов.

Отметим, что попасть из Сочи в Дубай можно и авиарейсами других компаний, на этом направлении летают российские «Азимут», «Россия», «Уральские авиалинии», «Ред Вингс».

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