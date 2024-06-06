В аэропорту Дубая теперь можно расплачиваться рублями

При полете в Дубай теперь есть смысл брать с собой наличные рубли: ими можно расплатиться в магазинах дубайского аэропорта. Впрочем, курс дирхама при этом будет примерно в 1,5 раза выше официального.

Новшество специально для россиян ввела арабская компания Dubai Duty Free, организующая работу магазинов в дубайском аэропорту: отныне, прилетая в Объединенные Арабские Эмираты и покидая их, все желающие смогут расплачиваться в этих магазинах российскими рублями.

Речь идет о наличной валюте. В нововведении участвуют не все магазины дубайского аэропорта, но большая часть.

Прием наличных рублей был введен еще 1 августа, однако пока что часть магазинов занимаются решением технических проблем, вставших перед ними из-за решения принимать оплату рублями.

Нововведение стало компромиссом между спросом россиян на покупки в duty free Дубая и отказом ОАЭ принимать для оплаты российские карты "Мир". Для безналичных расчетов в дубайском аэропорту по-прежнему можно использовать лишь карты Union Pay, произведенные в банках РФ.

Как пишет ТАСС, магазины сильно завышают курс дирхама при расчетах наличными рублями: официально дирхам стоит порядка 23,3 рубля, в то время как магазины требуют за него 32 рубля.