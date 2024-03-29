Lada получила шанс покорить Дубай

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о скором открытии автосалона Lada в Дубае.

Руководство российской компании АвтоВАЗ объявило о соглашении с расположенным в Арабских Эмиратах дилерским центром. Об итогах переговоров с партнерами из ОАЭ рассказал на полях ПМЭФ президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Как заявил руководитель компании, соглашение предусматривает открытие автосалона Lada в Дубае.

Немаловажным фактором станет его расположение: салон разместится в самом центре мегаполиса, по соседству с мировыми марками.

Также Соколов отметил, что в распоряжение дилера поступит весь модельный ряд автомобилей.

Годом ранее глава АвтоВАЗа также заявлял о переговорах по экспорту автомобилей в Оман.