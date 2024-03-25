"АвтоВАЗ" запустил производство в Азербайджане

В Азербайджане запустили производство российских машин Lada Granta. В течение года планируется выпустить 1,5 тыс автомобилей.

Российская компания "АвтоВАЗ" приступила к сборке автомобилей Lada в Азербайджане. Данную информацию распространил сам производитель легковых машин.

"В настоящее время на одной из местных производственных площадок организованы зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей" – пресс-служба компании

В свою очередь, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отметил, что запуск производства Lada сделает их еще доступнее для автолюбителей в республике.

"Автомобили Lada Автомобили Lada в Азербайджане традиционно любят и уважают. Они востребованы уже многие десятилетия, и сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике" – президент автопроизводителя

Он также поведал, что в 2024 году планируется выпустить до 1,5 тыс машин.

"Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva – Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta"

– Максим Соколов

Напомним, о возможном запуске серийного производства в Азербайджане говорилось в январской презентации "АвтоВАЗа". Около полутора месяцев назад президент компании Максим Соколов подтвердил такую возможность, отметив, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается с Азербайджаном.