Китайские компании могут организовать производство в Азербайджане

Азербайджан прорабатывает вопросы создания совместных предприятий с Китаем, которые будут размещены на территории республики – это существенно упростит логистику и позволит активно развивать производственную базу.

Азербайджан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями и готов работать с их филиалами на территории страны, заявил в интервью Global Times помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

"Мы закупаем в Китае электробусы и другое оборудование. Мы хотели бы создать производственную базу в Азербайджане в партнерстве с китайскими компаниями"

- Хикмет Гаджиев

Помощник президента напомнил: китайские компании уже помогают экономике Азербайджана, но в стране ожидают большего – в частности, Китай в числе мировых лидеров по производству электромобилей, и компании из Поднебесной могли бы оказать деятельное участие в диверсификации азербайджанской экономики.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Международный валютный фонд повысил свой прогноз экономического роста для ряда стран Южного Кавказа, в том числе и Азербайджана: по прогнозам аналитиков фонда экономика страны в 2024 году вырастет на 2,4%.