Вестник Кавказа

МВФ опубликовал новый прогноз экономического роста для Грузии и Азербайджана

МВФ опубликовал новый прогноз экономического роста для Грузии и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз роста экономик ряда стран Южного Кавказа – особенно заметен рост будет для Грузии, но коснется Азербайджана и Турции. Также будет расти экономика России.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз экономического роста для ряда стран Южного Кавказа, свидетельствуют новые данные, опубликованные МВФ.

Так, наиболее значительным будет рост в 2024 году экономических показателей Грузии – специалисты фонда прочат ей рост до 5,7%, вместо предыдущих 4,8%, передает Trend.

Согласно новому прогнозу МВФ, будет расти и экономика Турции – ее рост составит 3,1%, также в этом списке находится и Азербайджан – его экономика вырастет на 2,4%. Экономика России тоже будет укрепляться – она продемонстрирует рост на 1,3%, полагают аналитики МВФ.

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