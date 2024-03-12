МВФ опубликовал новый прогноз экономического роста для Грузии и Азербайджана

Специалисты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз роста экономик ряда стран Южного Кавказа – особенно заметен рост будет для Грузии, но коснется Азербайджана и Турции. Также будет расти экономика России.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз экономического роста для ряда стран Южного Кавказа, свидетельствуют новые данные, опубликованные МВФ.

Так, наиболее значительным будет рост в 2024 году экономических показателей Грузии – специалисты фонда прочат ей рост до 5,7%, вместо предыдущих 4,8%, передает Trend.

Согласно новому прогнозу МВФ, будет расти и экономика Турции – ее рост составит 3,1%, также в этом списке находится и Азербайджан – его экономика вырастет на 2,4%. Экономика России тоже будет укрепляться – она продемонстрирует рост на 1,3%, полагают аналитики МВФ.