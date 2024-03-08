Внешний долг Грузии продолжает сокращаться

В 2023 году госдолг Грузии вырос на 6,7% по сравнению с позапрошлым. В этом году он постепенно снижается уже два месяца подряд.

К марту 2024 года внешний госдолг Грузии сократился по сравнению с январским показателем на $6 млн (или 0,7%). Об этом информирует на своем сайте Минфин страны.

В настоящее время внешний госдолг Грузии составляет $8,715.

В феврале долг республики перед Россией не претерпел никаких изменений и по-прежнему составляет $15,2 млн. Перед Францией, которая является крупнейшем держателем госдолга Грузии, он вырос на $2 млн. Третью строчку по размеру выданных денежных средств занимает Япония, госдолг перед ней уменьшился на $3,1 млн.

Госдолг в 2023 году

В прошлом году внешний госдолг республики увеличился по сравнению с 2022 годом на 6,7%. За год этот показатель вырос с $8,34 млрд до $8,9 млрд.