Вестник Кавказа

Ставку рефинансирования в Грузии снижают третий месяц подряд

Ставку рефинансирования в Грузии снижают третий месяц подряд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии продолжают постепенно снижать ставку рефинансирования. Сегодня Нацбанк республики снизил ее в третий раз подряд.

Нацбанк Грузии принял решение на сегодняшнем заседании уменьшить ставку рефинансирования еще на 0,75%. Об этом сказано на сайте регулятора.

"В результате анализа существующих на данном этапе тенденций Национальный банк Грузии продолжает выход из жесткой монетарной политики и на текущем заседании сокращает ставку монетарной политики на 0,75 процентного пункта до 8,25%"

 – пресс-служба Нацбанка

Напомним, с марта 2022 года по май предыдущего года ставка оставалась неизменной и составляла 11%. Затем Нацбанк приступил к ее постепенному снижению. В декабре она находилась на отметке 9,5%, а в январе ее понизили еще на 0,5%.

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