Вестник Кавказа

В Грузии выросла инфляция

Улица Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Годовая инфляция в Грузии составляет 0,3%, уже год она держится ниже целевого уровня. При этом за февраль инфляция немного выросла.

Инфляция в Грузии в феврале немного выросла, следует из данных Национальной службы статистики "Сакстат".

Инфляция в феврале 2024 года относительно февраля прошлого года составила 0,3%. В феврале относительно января она выросла на 0,04%.

При этой целевой показатель годовой инфляции в стране - 3%.

В Грузии подешевели продукты питания - минус 3,5%, мебель - 3,3%, одежда и обувь - 3%. Дороже стали услуги кафе, ресторанов, гостиниц - плюс 6,7%, также подорожали алкоголь и табачные изделия - 5,5%, транспортные услуги - 4,8%.

"Инфляция находится ниже целевого уровня с марта прошлого года и находится ниже 1% последние пять месяцев. Это указывает на то, что экономический рост происходит за счет роста производительности"

– и.о. президента Нацбанка Грузии Натия Турнава

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