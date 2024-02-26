Грузия может не справиться с наплывом китайских туристов

Туристический сектор Грузии будет испытывать проблемы из-за большого числа путешественников из Китая, потому что большая часть гидов республики не владеет китайским языком.

Грузии будет сложно справиться с наплывом туристов из Китая. Такое заявление сделала глава Ассоциации сертифицированных гидов республики Эльза Бебия.

Ранее Китай и Грузия ввели безвизовый режим между странами, что подразумевает увеличение туристического потока.

"Ситуация в части гидов сложная. Китай – страна, подавляющее большинство граждан которой не знают никакого другого языка. Основная и острая проблема – нехватка гидов, знающих китайский"

– Эльза Бебия

По мнению президента ассоциации, введенного безвизового режима не достаточно для того, чтобы поток туристов из Китая в Грузию возрос. Для этого необходимо запустить больше прямых рейсов в крупные китайские города.

Кроме этого, Грузии необходимо создать сервис, чтобы привлечь обеспеченных туристов из Китая в республику.