Китай отменил визы для граждан Грузии

Премьер-министр Грузии рассказал, что теперь граждане республики смогут прибывать в Китай в безвизовом формате и проживать на территории страны до 30 дней.

Теперь граждане Грузии могут посещать КНР без виз и пребывать в стране на протяжении 30 дней. Такое заявление сделал глава правительства республики Ираклий Кобахидзе в ходе встречи властей, которая транслировалось в прямом эфире каналами страны.

"Китайская Народная Республика приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут пребывать в Китае непрерывно 30 дней. Это важнейшее решение, которое упростит нашим согражданам поездки в Китай и создаст новые возможности между Грузией и Китаем с точки зрения еще большего развития политических, экономических и культурных связей"

– Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что это решение является итогом заключения в прошлом году документа о развитие взаимных связей.

В июле прошлого года власти Грузии и Катая заявили о налаживании стратегических отношений.

В сентябре прошлого года экс-премьер республики Ираклий Гарибашвили доложил о том, что граждане Китая смогут посещать Грузию без виз и пребывать в ней до 30 дней.