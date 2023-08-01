Китай отменил визы для граждан Грузии

Теперь граждане Грузии могут посещать КНР без виз и пребывать в стране на протяжении 30 дней. Такое заявление сделал глава правительства республики Ираклий Кобахидзе в ходе встречи властей, которая транслировалось в прямом эфире каналами страны.
"Китайская Народная Республика приняла решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут пребывать в Китае непрерывно 30 дней. Это важнейшее решение, которое упростит нашим согражданам поездки в Китай и создаст новые возможности между Грузией и Китаем с точки зрения еще большего развития политических, экономических и культурных связей"
– Ираклий Кобахидзе
Он отметил, что это решение является итогом заключения в прошлом году документа о развитие взаимных связей.
В июле прошлого года власти Грузии и Катая заявили о налаживании стратегических отношений.
В сентябре прошлого года экс-премьер республики Ираклий Гарибашвили доложил о том, что граждане Китая смогут посещать Грузию без виз и пребывать в ней до 30 дней.