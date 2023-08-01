Грузия и Китай официально стали стратегическими партнерами

Власти Грузии и Китая объявили об установлении стратегического партнерства между государствами, декларация о новом этапе отношений опубликована на сайте грузинского правительства.
Напомним, решение о стратегическом партнерстве было принято в ходе приезда премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай, где он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены развивать не только политическое и экономическое сотрудничество, но и культурное взаимодействие.
«Обе стороны разделяют приверженность расширению сотрудничества в политической, экономической и культурной областях, укреплению взаимодействия в международных делах, углублению двусторонних отношений, защите регионального и всеобщего мира, стабильности и развитие вместе»
- правительство Грузии