Грузия и Китай официально стали стратегическими партнерами

Опубликовано: 10:00, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

На сайте правительство Грузии опубликовано заявление об установлении стратегического партнерства между Грузией и Китаем. Страны будут углублять отношения в различных сферах.

Власти Грузии и Китая объявили об установлении стратегического партнерства между государствами, декларация о новом этапе отношений опубликована на сайте грузинского правительства.

Напомним, решение о стратегическом партнерстве было принято в ходе приезда премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай, где он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны намерены развивать не только политическое и экономическое сотрудничество, но и культурное взаимодействие.

«Обе стороны разделяют приверженность расширению сотрудничества в политической, экономической и культурной областях, укреплению взаимодействия в международных делах, углублению двусторонних отношений, защите регионального и всеобщего мира, стабильности и развитие вместе»

- правительство Грузии