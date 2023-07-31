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Стратегическое партнерство Грузии и Китая - начало новой эры

Стратегическое партнерство Грузии и Китая - начало новой эры
В Китае высоко оценили вклад Ираклия Гарибашвили в отношения между Пекином и Тбилиси. Там назвали стратегическое партнерство двух стран началом новой эры.

Премьер китайского Госсовета Ли Цян выразил благодарность грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили за развитие отношений между Пекином и Тбилиси.

Он назвал главу правительства Грузии давним другом китайского народа и известным государственным деятелем в своей стране, который продолжает вносить весомый вклад в развитие грузино-китайских отношений.

Премьер напомнил о 30-летней годовщине установлении дипотношений между Грузией и Китаем, которая отмечалась в прошлом году, а также о встрече Гарибашвили с Си Цзиньпином.

"Речь шла о новой эре наших двусторонних отношений и углублении отношений между двумя странами. Позже наши две страны проведут торгово-экономический форум, который укрепит контакты и координацию между нашими правительствами и деловыми кругами"

- Ли Цян

По его словам, Китай готов вывести отношения с Грузией на новый уровень, что станет главным событием в двусторонних отношениях.

Грузия и Китай станут стратегическими партнерами

Грузия и Китай станут стратегическими партнерами

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