Грузия и Китай станут стратегическими партнерами

Опубликовано: 16:15, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Премьер Грузии провел встречу с председателем КНР в рамках визита в Китай. Он примет участие в церемонии открытия летней Универсиады в Чэнду. Он заявил, что отношения двух стран выходят на уровень стратегического партнерства.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, находясь с рабочим визитом в Китае, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Гарибашвили прибыл в Китай вчера, где примет участие в церемонии открытия XXXI летней Универсиады в Чэнду.

В ходе переговоров он отметил, что грузино-китайские отношения сегодня выходят на новый уровень – на уровень стратегического партнерства. Он выразил благодарность председателю КНР за многолетнюю дружбу и сотрудничество Грузии и Китая, а также за инициативу "Один пояс, один путь".

"Господин Президент, для меня большая честь и удовольствие встретиться с вами сегодня. Это исторический визит для меня. Я лично очень благодарен вам. Я очень польщен и чрезвычайно благодарен за приглашение в Китай"

- Ираклий Гарибашвили

Далее Гарибашвили подтвердил поддержку Грузии в принципе одного Китая. Он напомнил, что Тбилиси не раз подчеркивал эту позицию и продолжит поддерживать в дальнейшем.

Помимо этого, глава правительства выразил готовность Грузии расширять и углублять отношения с Китаем по многим направлениям.

В свою очередь Си заявил, что отношения между странами не изменятся, несмотря на ситуацию в мире. Он отметил, что в ходе совместного заявления будет объявлено об установлении стратегического партнерства.

Председатель КНР считает, что Пекин и Тбилиси должны действовать сообща ради развития стратегического партнерства. По его словам, странам нужно совместно развивать разные области и внести вклад в благополучие человечества.

Также Си высоко оценил деятельность Гарибашвили в продвижении сотрудничества между Грузией и Китаем. Китайский лидер подчеркнул, что сегодня двусторонние отношения стабильно развиваются.

В заключение председатель КНР назвал Грузию хорошим партнером и другим Китая