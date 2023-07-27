Грузинский премьер прибыл в Китай

Опубликовано: 10:49, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили прилетел с рабочим визитом в КНР. В аэропорту Чэнду его встречали глава Минобразования, губернатор Сычуаня и дипломаты. Премьер проведет переговоры на высшем уровне и примет участие в открытии летней Универсиады.

Самолет с грузинской делегацией во главе с премьером Ираклием Гарибашвили совершил посадку в китайском аэропорту Чэнду, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Премьера встретили глава Минобразования Китая Хуай Цзиньпэн, руководитель провинции Сычуань Хуан Цян, китайский посол в Тбилиси Чжоу Циян и посол Грузии в Пекине Арчил Каландия.

Грузинскую делегацию также встречали студенты-спортсмены. Премьер прибыл в Китай для принятия участия в церемонии открытия XXXI летней Универсиады в Чэнду, которая откладывалась на протяжении двух лет из-за коронавирусной пандемии.

После открытия Игр Гарибашвили проведет встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду. В Китае соберутся и другие лидеры государств, которые примут участие в Универсиаде.