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Грузинский премьер прибыл в Китай

Ираклий Гарибашвили прибыл в Китай
© Фото: сайт правительства Грузии
Ираклий Гарибашвили прилетел с рабочим визитом в КНР. В аэропорту Чэнду его встречали глава Минобразования, губернатор Сычуаня и дипломаты. Премьер проведет переговоры на высшем уровне и примет участие в открытии летней Универсиады.

Самолет с грузинской делегацией во главе с премьером Ираклием Гарибашвили совершил посадку в китайском аэропорту Чэнду, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Премьера встретили глава Минобразования Китая Хуай Цзиньпэн, руководитель провинции Сычуань Хуан Цян, китайский посол в Тбилиси Чжоу Циян и посол Грузии в Пекине Арчил Каландия.

Грузинскую делегацию также встречали студенты-спортсмены. Премьер прибыл в Китай для принятия участия в церемонии открытия XXXI летней Универсиады в Чэнду, которая откладывалась на протяжении двух лет из-за коронавирусной пандемии.

После открытия Игр Гарибашвили проведет встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду. В Китае соберутся и другие лидеры государств, которые примут участие в Универсиаде.

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