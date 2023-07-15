Премьер Грузии получил благодарность от УЕФА

Опубликовано: 12:38, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибавшили удостоен благодарности от УЕФА за проведение молодежного чемпионата Европы по футболу. В организации отметили высокую посещаемость матчей турнира.

Президент Европейской ассоциации футбола (УЕФА) Александер Чеферин выразил благодарность грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили за проведение молодежного чемпионата Европы.

В своем письме он отметил высокую посещаемость матчей турнира, что стало рекордом за всю историю проведения молодежных футбольных первенств Европы. Он подчеркнул, что в трех играх была зафиксирована высокая заполняемость арен.

"В результате всего этого данный чемпионат войдет в историю как мероприятие с самой высокой посещаемостью"

- Александер Чеферин

Руководитель УЕФА сообщил, что Грузия организовала приятную и запоминающуюся атмосферу не только для футбольных сборных, но и для всех любителей данного вида спорта.

ЕВРО-2023 в Грузии и Румынии

Европейское футбольное первенство среди молодежных сборных прошло в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Победителем чемпионата стала сборная Англии, обыгравшая в финале команду Испании со счетом 1:0. Третьими на турнире стала украинская сборная, одолевшая в утешительной игре Израиль.