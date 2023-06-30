Гарибашвили: Грузия заслужила получить статус кандидата в члены ЕС

Опубликовано: 13:45, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

ЕС допустит ошибку, если откажет Грузии в статусе кандидата, считает грузинский премьер. Он подчеркнул, что грузинское руководство и народ страны не заслуживают такого.

Отказ Европейского союза предоставлять Грузии статус кандидата станет ошибкой. Об этом заявил в пятницу в парламенте премьер-министр страны.

По словам Ираклия Гарибашвили, несмотря на то, что этот статус является чисто символическим жестом, он важен для перехода на следующий этап.

"Наша команда сделала максимум. Я убеждаю своих европейских коллег, что если они не предоставят нам статус кандидата, это будет очередной стратегической ошибкой со стороны Евросоюза. Наш народ и наше правительство не заслуживает этого"

– сказал премьер, выступая с ежегодным докладом

Глава правительства отметил, что за последнее десятилетие грузинское руководство доказало, что оно ориентировано на результат.

"Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены, мы провели максимальную работу"

– отметил Гарибашвили

Саммит ЕС

На саммите, прошедшем летом прошлого года в Брюсселе, страны ЕС сообщили, что готовы предоставить статус кандидата Грузии, но только в том случае, если она сначала выполнит ряд рекомендаций. Украина и Молдавия соответствующий статус на том саммите получили.