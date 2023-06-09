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Когда Грузия войдет в Евросоюз?

Когда Грузия войдет в Евросоюз?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Статус кандидата в ЕС Грузия должна получить к концу года. Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сегодня на переговорах с Олафом Шольцем.

Грузия к концу года должна получить статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер Ираклий Гарибашвили.

Мнение Тбилиси он озвучил в ходе переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем.

Во время беседы, которая прошла в Берлине, Гарибашвили рассказал коллеге о прогрессе Грузии на пути к евроинтеграции, о реализованных реформах и о ходе выполнения 12 рекомендаций от ЕК.

"Премьер также подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и отметил, что Грузия к концу года ожидает получить этот статус"

– правительство Грузии

Гарибашвили: Грузия не будет подчиняться политике ЕС

Гарибашвили: Грузия не будет подчиняться политике ЕС

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