Когда Грузия войдет в Евросоюз?

Статус кандидата в ЕС Грузия должна получить к концу года. Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сегодня на переговорах с Олафом Шольцем.
Грузия к концу года должна получить статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер Ираклий Гарибашвили.
Мнение Тбилиси он озвучил в ходе переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем.
Во время беседы, которая прошла в Берлине, Гарибашвили рассказал коллеге о прогрессе Грузии на пути к евроинтеграции, о реализованных реформах и о ходе выполнения 12 рекомендаций от ЕК.
"Премьер также подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и отметил, что Грузия к концу года ожидает получить этот статус"
– правительство Грузии