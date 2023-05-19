Гарибашвили: Грузия не будет подчиняться политике ЕС

Опубликовано: 13:11, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт правительства Грузии

Премьер Грузии считает верным решение восстановить авиасообщение с Россией. По словам Ираклия Гарибашвили, страна также не намерена придерживаться политики ЕС, так как пока что не является частью сообщества.

Грузия не собирается подчиняться политике Евросоюза. Такое заявление сделал 19 мая премьер-министр страны, комментируя критику со стороны ЕС за возобновление авиасообщения с Россией.

Ираклий Гарибашвили заметил, что Грузия должна быть членом ЕС, чтобы придерживаться его политики, однако сейчас она им не является. По его словам, для присоединения к сообществу понадобятся годы.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что возобновление полетов в РФ - это верное решение. Премьер уточнил, что в страну будут прилетать только самолеты тех авиакомпаний, которые не находятся в санкционных списках.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС обратился к Грузии с призывом поддержать антироссийские санкции в авиационной сфере. Петер Стано подчеркнул, что Грузии не нужно пускать к себе самолеты из России.