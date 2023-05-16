Авиасообщение Грузии и РФ возмутило Евросоюз

Евросоюз заявил о своей озабоченности предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией. Заявление было сделано на фоне стремления Грузии в ЕС.
Пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что ЕС озабочен тем, что Грузия согласились на возобновление авиасообщения с РФ.
"Мы сожалеем из-за решения Грузии возобновить полеты в и из России в след за решением России отменить запрет на авиасообщение на прошлой неделе"
– Петер Стано.
Далее дипломат отметил, решение Грузии о возобновлении авиасообщения с российской стороной вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз.