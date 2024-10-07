Свыше 2 тыс жителей Нефтекумска лишились воды

Для более 2 тыс жителей Нефтекумска ограничили подачу воды. Это связано с заменой запорной арматуры. Работы планируется завершить сегодня.

Свыше 2 тыс жителей ставропольского города Нефтекумска временно лишились водоснабжения, сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Воду отключили в нескольких жилых домах, школах и дошкольных заведениях, а также в больнице. Причина временного отключения связана с проведением работ по замене запорной арматуры.

Отмечается, что все ремонтные работы специалисты предприятия планируют завершить сегодня. При этом горожане, у которых отключено водоснабжение, могут получить воду по заявкам.