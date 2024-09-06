Кража деталей с автомобиля будет караться тюрьмой в Армении

Ужесточить наказание за воровство деталей с автомобиля планируют власти Армении. Сейчас промышляющие таким "ремеслом" преступники избегают лишения свободы.

Похищение автодеталей будет жестоко караться в Армении – соответствующую инициативу уже разрабатывает парламент, рассказал депутат, зампред комиссии по обороне и безопасности Армен Хачатрян.

По его словам, проект соответствующего закона уже готовится, совсем скоро он будет принят и вступит в силу. После нововведений похитители автомобильных частей будут рисковать угодить за решетку – на данный момент приговорить их к тюремному сроку невозможно.

Об остроте проблемы рассказал глава общественной организации "Друг водителя" Тигран Кеян. По его словам, автовладельцы, вынужденные оставлять машины на улице, постоянно боятся остаться без внешних запчастей и аксессуаров, таких как зеркала или бамперы, и многое другое. Все эти детали постоянно требуются для ремонта подержанных машин, которые в большом количестве ввозятся из-за границы.

Поддержал инициативу и глава МВД Ваге Казарян. Он привел пример, когда преступную группу десять раз ловили на краже запчастей – каждый раз похитители отделывались легким наказанием и быстро возвращались к своему незаконному "промыслу".