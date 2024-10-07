Вестник Кавказа

Следствие о смерти военнослужащего в части начато в Армении

Следствие о смерти военнослужащего в части начато в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский военнослужащий был найден мертвым в Мегри в воскресенье утром. Ведется расследование.

В Армении начато следствие по делу смерти в воинской части солдата-срочника. Об этом сказано в Следственном комитете республики.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и провели судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, были допрошены сослуживцы погибшего и офицеры части.

Что произошло?

Накануне в зоне ответственности воинской части в Мегри было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в затылок. Он был призван примерно 9 месяцев назад.

 

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