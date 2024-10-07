Следствие о смерти военнослужащего в части начато в Армении

Армянский военнослужащий был найден мертвым в Мегри в воскресенье утром. Ведется расследование.
В Армении начато следствие по делу смерти в воинской части солдата-срочника. Об этом сказано в Следственном комитете республики.
Специалисты уже осмотрели место происшествия и провели судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, были допрошены сослуживцы погибшего и офицеры части.
Что произошло?
Накануне в зоне ответственности воинской части в Мегри было найдено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в затылок. Он был призван примерно 9 месяцев назад.