В Мегри найден мертвым солдат ВС Армении

Недалеко от границы с Ираном в Армении найдено тело солдата-срочника из Ширакской области. Министерство обороны РА пока не готово разгласить причину его смерти.

В воинской части ВС Армении рядом с Мегри, неподалеку от армяно-иранской границе, сегодня был найден мертвым солдат-срочник Агаси Даллакян. Как уточнили в армянском оборонном ведомстве, на теле солдата есть пулевое отверстие.

Армянским СМИ удалось установить, что погибший происходит из селения Басен (Ширакская область) и в январе этого года по призыву был направлен служить на армяно-иранскую границу.

Староста селения Басен охарактеризовал семью погибшего как порядочную, а самого Даллакяна – как трудолюбивого юношу, пишет 24news.am.

Министерство обороны Армении пока не называет причину гибели солдата, но отмечает, что речь идет о смерти военнослужащего в небоевых условиях. Специалисты ведомства ведут сейчас расследование инцидента.

Так или иначе, это уже вторая смерть в воинских частях ВС Армении с начала месяца.