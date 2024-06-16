Вестник Кавказа

Баку передал армянской стороне останки двух солдат

Баку передал армянской стороне останки двух солдат
Азербайджан передал Армении останки двух солдат. Военные армянских ВС погибли в результате провокации Еревана в сентябре 2022 года.

Азербайджан передал армянской стороне останки двух военных, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

В ведомстве заявили, что солдаты, предположительно, погибли в результате широкомасштабной провокации Еревана в сентябре 2022 года.

Напомним, в сентябре 2022 года была совершена провокация армянскими ВС на Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.

Азербайджанские военные в ответ на действия Еревана предприняли решительные ответные меры, предотвратили расширение масштаба конфликта и подавили огневые точки противника.

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