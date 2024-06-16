Баку передал армянской стороне останки двух солдат

Азербайджан передал Армении останки двух солдат. Военные армянских ВС погибли в результате провокации Еревана в сентябре 2022 года.
Азербайджан передал армянской стороне останки двух военных, сообщает Служба национальной безопасности Армении.
В ведомстве заявили, что солдаты, предположительно, погибли в результате широкомасштабной провокации Еревана в сентябре 2022 года.
Напомним, в сентябре 2022 года была совершена провокация армянскими ВС на Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.
Азербайджанские военные в ответ на действия Еревана предприняли решительные ответные меры, предотвратили расширение масштаба конфликта и подавили огневые точки противника.